https://news.day.az/tourism/1479474.html Внесены изменения в расписание рейса AZAL Баку-Лондон
Внесены изменения в расписание рейса AZAL Баку-Лондон
В связи с ограничениями, введенными лондонским аэропортом Хитроу, в расписание рейсов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Баку-Лондон-Баку на 19 июля внесены изменения.
Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Так, рейс вылетит из Баку в Лондон в 11:55, а из Лондона в Баку - в 15:55 (по местному времени).
По дополнительным вопросам пассажиры указанного рейса могут обращаться на callcenter@azal.az.
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