https://news.day.az/tourism/1494523.html Присевшего у фонтана в Риме туриста оштрафовали на 450 долларов
Присевшего у фонтана в Риме туриста оштрафовали на 450 долларов
Американского туриста оштрафовали в Риме на 450 долларов за то, что он ел и пил на ступенях фонтана на площади Мадонна деи Монти. Об этом сообщает The Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По сведениям издания, 55-летний путешественник присел около памятника архитектуры, построенного в 1589 году, с мороженым и пивом в руках. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и выписали штраф.
По словам американца, он ничего не знал о существующем в Италии законе. Так, в 2017 году власти республики запретили есть и пить возле фонтанов, "обладающих исторической значимостью", а также купаться в них или бросать в них вещи.
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