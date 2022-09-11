Присевшего у фонтана в Риме туриста оштрафовали на 450 долларов

Американского туриста оштрафовали в Риме на 450 долларов за то, что он ел и пил на ступенях фонтана на площади Мадонна деи Монти. Об этом сообщает The Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сведениям издания, 55-летний путешественник присел около памятника архитектуры, построенного в 1589 году, с мороженым и пивом в руках. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и выписали штраф.

По словам американца, он ничего не знал о существующем в Италии законе. Так, в 2017 году власти республики запретили есть и пить возле фонтанов, "обладающих исторической значимостью", а также купаться в них или бросать в них вещи.