В Азербайджане существенно растет интерес к охотничьему туризму

В настоящее время охотничий туризм в Азербайджане находится на стадии развития. Во многих странах охотничий туризм рассматривается как перспективное направление развития рынка туристских услуг. В Азербайджане есть все условия для того, чтобы пополнить ряды государств, где доля туризма в экономике страны занимает существенную величину.

Об этом Day.Az сказал основатель туристического клуба Hunting & Fishing Джавад Джавадзаде.

"Интерес к охотничьему туризму в Азербайджане большой. Об этом свидетельствует соотношение проявляющих интерес людей к общей с численностью населения страны. Учитывая популярность охотничьего туризма за рубежом, необходимо усилить внимание не только на внутренний, но и на въездной туризм. При этом остаются некоторые проблемы, которые тормозят развитие охотничьего туризма в Азербайджане. В частности, в стране отсутствуют частные охотничьи хозяйства, а также недостаточное количество охотничьих маршрутов в пригодные для охоты регионы. Однако на этом пути уже предпринимаются определенные меры", - отметил наш собеседник.

Напомним, что охотничий туризм в Азербайджане организован с 1963 года. В последние годы все большую популярность приобретают поездки в Азербайджан с целью охоты. В Азербайджане существуют различные виды охот, поэтому каждый охотник может выбрать для себя лучшее. Богатые земли Азербайджана щедро делятся своими дарами с людьми. Это включает в себя охотничью дичь.

Животный мир Азербайджана богат, это дикие животные и птицы, в том числе эндемичные виды. Охота в Азербайджане дает возможность охотиться на таких животных, как лесные голуби, перепела, куропатки, водоплавающие птицы.