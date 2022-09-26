Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен

Режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части Российской Федерации продлен до 3.45 мск 4 октября. Об этом сообщается на сайте Росавиации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последний раз этот режим был продлен до 28 сентября.

Таким образом, в указанный период все рейсы отменены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты - в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.