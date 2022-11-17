https://news.day.az/tourism/1511974.html Названы самые популярные туристические направления 2022 года
Названы самые популярные туристические направления 2022 года
Самыми популярными туристическими направлениями 2022 года стали Доминикана, Турция и Коста-Рика, сообщает АТОР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что рейтинг составлялся на основании темпов восстановления после пандемии. Первое место заняла Доминикана, второе - Турция, а третье - Коста-Рика.
Также в список вошли Ямайка, Пакистан, Бангладеш и другие страны.
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