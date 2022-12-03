Туристам назвали не подверженное турбулентности место в самолете

Лучшее место в самолете для "самого плавного и тихого" полета без сильной турбулентности находится вовсе не в передней части самолета, а в середине. Подробности сообщила британская газета Express со ссылкой на эксперта по сну Мартина Сили, передает Day.Az.

Выбор лучшего места в самолете очень важен, особенно на дальнемагистральных рейсах, поскольку громкий шум самолета и небольшое пространство, отведенное для пассажиров, могут быть крайне неудобными. Однако даже в таких стеснённых условиях иногда получается хорошо отдохнуть и даже выспаться. По словам специалиста по сну, его "главное место" в самолете находится не в передней части авиасалона, а в середине.

"Во-первых, вам следует избегать туалетов, так как именно там люди склонны активно общаться и разговаривать. Вместо этого вам следует выбрать место в том же ряду, что и крыло. Это не только самое тихое место, но и поскольку аварийный выход обычно находится в крыле, у вас будет больше места для ног", - посоветовал он.

Аналогичного мнения придерживается пилот Патрик Смит. На специализированном сайте Ask the Pilot он пояснил, что "самое удобное место для перелета - у крыльев, ближе всего к центрам подъемной силы и тяжести самолета".

С другой стороны, на ближайших к хвосту самолета рядах пассажиры больше всего будут испытывать турбулентность и, скорее всего, их будет трясти сильнее остальных. Принцип распределения турбулентности такой: чем дальше пассажиры сидят от крыльев, тем более заметной "болтанка".

Однако пассажирам, сидящим у аварийных выходов, т.е. лучших с точки зрения сохранения тишины и снижению градуса турбулентности, нужно иметь в виду, что в полете у них могут возникнуть некоторые затруднения: например, им не разрешается класть какие-либо вещи, включая куртки или сумки, под переднее сиденье. Ограничение связано с тем, что в случае чрезвычайной ситуации вещи на полу станут препятствием и не позволят пассажирам безопасно эвакуироваться и покинуть самолет через выходы.

Что если хорошие места заняты?

Если пассажиры не могут сесть у аварийных выходов, есть другие советы, чтобы обеспечить хороший сон во время полета, несмотря на то что у них не самый лучший ряд. Еще один совет от специалиста по сну - отправиться в аэропорт пораньше, "чтобы успеть прогуляться перед посадкой". Так, исследования показали, что 30 минут умеренной аэробной нагрузки может привести к улучшению качества сна, поэтому следует потратить некоторое время на прогулку по дьюти-фри, прежде чем попасть на борт, объяснил Мартин Сили.

В качестве альтернативы, туристы могут сесть последними, чтобы "занять от двух до трех мест". Это очень эффективный способ получить хорошее место, т.к. "если вы садитесь последним, вы можете увидеть все свободные места и выбрать место с двумя или тремя свободными креслами, что позволит вам рассредоточиться". Кроме того, эксперт также посоветовал пассажирам задержаться у выхода на посадку в аэропорту, пока все не сядут.

Какие советы еще дал эксперт по сну?

Смена часов сразу после завершения посадки также способствует качественному сну. "Установите на своих часах и телефоне время в пункте назначения, в который вы направляетесь, прежде чем действовать в соответствии с ним", - рекомендовал специалист. Например, если путешественники летят днем, но там, куда они направляются, сейчас ночь, им следует попытаться заснуть. Если они летят дальнемагистральным рейсом, "также следует скорректировать время перед полетом, особенно если вы летите через несколько часовых поясов".

"Вы можете сделать это, изменив время отхода ко сну на час или два за несколько дней до вылета. Оба этих совета помогут вашим внутренним часам организма, известным как ваш циркадный ритм, скорректироваться, что сделает вас менее восприимчивыми к смене часовых поясов", - добавил он и напомнил о необходимости брать с собой набор для сна, состоящий из маски для глаз, незаменимой в вопросе защиты от света любых экранов телевизоров и ламп для чтения".

Пассажирам также следует взять с собой дорожную подушку из мягкой пены с эффектом памяти, которая окружает шею для обеспечения дополнительной поддержки.

"Если вы ограничены из-за нехватки места, вы можете взять с собой большой шарф, который можно обернуть вокруг шеи для поддержки или использовать в качестве одеяла, если в полете станет прохладно", - предложил он. Наконец, путешественники должны взять с собой обычные беруши, чтобы заглушить шум ревущих реактивных двигателей и разговоры людей. Замена алкоголя на воду является ключом к хорошему отдыху на борту, поскольку алкоголь нарушает сон и снижает его качество.

Мартин Сили также добавил, что очень сухой воздух в самолетах может привести к першению в горле, обезвоживанию, раздражению глаз и другим состояниям, которые приводят к трудному засыпанию. Таким образом, употребление воды до и во время полета не только облегчит эти проблемы, но и облегчит засыпание.