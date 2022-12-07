Казахстан запустит новые рейсы в Азербайджан

Ожидается открытие рейсов из Астаны в Баку в период весенне-летней навигации 2023 года.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Ожидается открытие рейсов из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Нячанг с 25 декабря, из Астаны в Баку, из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года. Вместе с тем авиакомпания Air Seychelles c 26 декабря планирует открыть рейсы между Казахстаном и Сейшельскими островами по направлению Алматы - Маэ", - говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть рейсы в Пакистан из Астаны и Шымкента в Карачи, увеличить количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон и другие.

Согласно данным, в настоящее время казахстанцы прямыми рейсами могут летать в 29 стран мира. Внутренние авиарейсы выполняются 5 отечественными авиакомпаниями по 57 маршрутам с частотой 687 рейсов в неделю.

Отметим, что казахстанскими авиакомпаниями за 10 месяцев текущего года было перевезено порядка девяти миллионов пассажиров, что на 16 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. В частности, пассажиропоток компании Air Astana составил порядка 3,4 миллиона человек, FlyArystan - около 2,6 миллиона человек, SCAT - 2,4 миллиона человек и Qazaq air - 500 тысяч человек.