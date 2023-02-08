Стали известны покупатели самой большой обанкротившейся авиакомпании Европы

Две крупнейшие авиакомпании Европы: Lufthansa и Air France-KLM ведут переговоры о покупке обанкротившегося британского регионального перевозчика Flybe. Об этом стало известно The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая Lufthansa и франко-голландская Air France-KLM заинтересованы в приобретении слотов самого большого перевозчика Европы в лондонском аэропорту Хитроу и амстердамском Схипхоле. Отмечается, что их отдельная покупка невозможна, так как Flybe является лишь арендатором, но не владельцем.

Уточняется, что для приобретения слотов Lufthansa и Air France-KLM должны выкупить саму авиакомпанию. При этом руководство Flybe может продать бизнес в течение нескольких дней.