Стартуют первые туристические поездки в Шушу

Стартуют туристические поездки в культурную столицу Азербайджана - в город Шуша, имеющий большое историческое значение и культурно-духовную ценность для азербайджанского народа. Впервые будут организованы туристические поездки на территории, освобожденные от оккупации в результате славной победы азербайджанской армии в Отечественной войне.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Государственном Агентстве по туризму Азербайджана.

В сообщении отмечается, что данный проект, являясь составной частью политики "Большого Возвращения", направлен на организацию безопасных туристических поездок в культурную столицу граждан Азербайджана, достигших 18-летнего возраста, а также на повышение экономической активности на освобожденных от оккупации территориях.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.