Шри-Ланка запустила мобильное приложение для защиты туристов

На Шри-Ланке в целях увеличения турпотока было запущено специальное мобильное приложение для обеспечения безопасности туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Туристер, на острове организован сервис "всё в одном", который обеспечивает высокую безопасность туристов. Когда турист приезжает в страну и устанавливает приложение, ему присваивается специальный QR-код. При возникновении чрезвычайной ситуации в приложении можно отправить сообщение об этом, и власти оперативно отреагируют.

Приложение работает на семи языках.