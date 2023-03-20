https://news.day.az/tourism/1548336.html Шри-Ланка запустила мобильное приложение для защиты туристов
Шри-Ланка запустила мобильное приложение для защиты туристов
На Шри-Ланке в целях увеличения турпотока было запущено специальное мобильное приложение для обеспечения безопасности туристов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Туристер, на острове организован сервис "всё в одном", который обеспечивает высокую безопасность туристов. Когда турист приезжает в страну и устанавливает приложение, ему присваивается специальный QR-код. При возникновении чрезвычайной ситуации в приложении можно отправить сообщение об этом, и власти оперативно отреагируют.
Приложение работает на семи языках.
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