Турбулентность на рейсе в Лиссабон

Во время рейса из Анголы в Лисабон произошла сильная турбулентность, из-за которой пострадали люди. Кадры из самолета пассажиры выложили в соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, борт Airbus A330-300 вылетел в Португалию 24 марта. По пути, во время обеда, началась сильная турбулентность. Из-за нее вся еда и напитки разлетелись по салону.

Также известно, что десять человек получили травмы. Среди них восемь пассажиров и два члена экипажа.

Кроме того, в соцсетях пассажиры рейса отметили, что из-за тряски в потолке самолета появилась дыра. Также многие вещи, как и еда, летали по салону.