https://news.day.az/tourism/1549423.html Турбулентность на рейсе в Лиссабон - есть пострадавшие - ВИДЕО
Турбулентность на рейсе в Лиссабон - есть пострадавшие - ВИДЕО
Во время рейса из Анголы в Лисабон произошла сильная турбулентность, из-за которой пострадали люди. Кадры из самолета пассажиры выложили в соцсети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, борт Airbus A330-300 вылетел в Португалию 24 марта. По пути, во время обеда, началась сильная турбулентность. Из-за нее вся еда и напитки разлетелись по салону.
Также известно, что десять человек получили травмы. Среди них восемь пассажиров и два члена экипажа.
Кроме того, в соцсетях пассажиры рейса отметили, что из-за тряски в потолке самолета появилась дыра. Также многие вещи, как и еда, летали по салону.
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