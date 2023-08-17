В Индонезии спасли туристов, которые 36 часов дрейфовали в открытом океане

В Индонезии спасли четверых серферов, которые смогли выжить после крушения корабля. Об этом сообщает The Sydney Morning Gerald, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об исчезновении путешественников стало известно 13 августа. В Индонезии несколько австралийцев хотели отпраздновать день рождения одного из них. По пути к архипелагу Баньяк туристов настигла непогода. Из двух лодок только одна добралась до берега.

Остальные серферы нашлись только 15 августа. Четыре человека дрейфовали в открытом океане 36 часов.

Для поисков власти задействовали местные экстренные службы и частные австралийские суда. Представители МИД Австралии наняли самолет для того, чтобы быстрее отыскать потерявшихся.