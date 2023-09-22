В Европе впервые закрылся целый курорт

Целый курорт в Европе впервые закрылся в предверии высокого туристического сезона, и скорее всего, будет закрыт навсегда. Речь идёт о французском горнолыжном курорте в регионе Труа-Валле. Причина - климатические изменения, из-за которых горные склоны не получили прошлой зимой достаточно снега - и в этом году ситуация, скорее всего, повториться. Так что французский курорт La Sambuy на горнолыжном регионе Труа-Валле во Франции вряд ли сможет продолжить свою работу.

Как сообщает французская пресса, в норме курорт был открыт в течение четырех месяцев, однако в прошлом году он оказался в сложной ситуации и был закрыт, поскольку мог работать только один месяц из-за отсутствия снега, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Раньше в нашем регионе с 1 декабря по 30 марта шел снег. В сезоне 2022/23 снег шел всего четыре недели", - рассказал мэр курорта Жак Далекс. В итоге на склонах "появились камни и скалы" и катание стало невозможным. При этом предсказания мэра звучат трагично для местного туризма. "Если повторится такая же зима - бизнес этого не выдержит", - заявил он.

Напомним, что ранее эксперты-климатологи заявляли, что из-за глобального потепления многие горнолыжные курорты рискуют столкнуться с отсутствием снега в сезоне 2023-2024 года и назвали основные зоны риска. По их словам, курорты в Альпах на высоте ниже 1'500 м являются наиболее уязвимыми с точки зрения выживания. "Некоторые известные курорты пострадали особенно сильно, например, Лез-Арк во Франции, где линия снега смещается вверх, а на нижних склонах все чаще используются машины для производства снега. В Китцбюэле в Австрии лыжный сезон сокращается, несмотря на увеличение использования искусственного льда, в то время как в испанской Сьерра-Неваде наблюдается снижение уровня снегопадов и сокращение лыжного сезона, что побудило страну инвестировать в большее количество оборудования для производства снега. В Зельдене в Австрии в последние годы наблюдается отступление ледников и уменьшение снежного покрова, что побудило переместить подъемники на более высокие высоты и создать новые лыжные трассы на больших высотах", - перечислили они. При этом наблюдается и смещение спроса - выигрывают горнолыжные курорты Скандинавии, где зимы остаются холодными и выпадает хороший снег.