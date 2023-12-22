Одна из лучших авиакомпаний мира забанила блогера за критику в соцсетях

Одна из лучших авиакомпаний мира по версии World Airline Awards, Qatar Airways, забанила популярного видеоблогера Джоша Кэхилла (Josh Cahill) за критику в социальных сетях. Об этом мужчина рассказал у себя на YouTube-канале.

В своих роликах Кэхилл делится мнением о перевозчиках, услугами которых он пользуется. Однажды блогер высказался и о рейсе катарской авиакомпании "Коломбо - Доха - Лондон".

Мужчина пожаловался на неприветливость членов экипажа и неубранный туалет в самолете. После этого представители перевозчика попросили блогера удалить видео, а взамен предложили ему бесплатный перелет.

Однако блогер отказался от подобного предложения, после чего получил от компании уведомление о "нарушении правил съемки в салоне самолета". В Qatar Airways заявили, что для этого якобы нужно было специальное разрешение. Кэхилл уверен, что это был лишь формальный повод внести его в черный список.

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