Boeing призвали проверять заглушки дверей на еще одной модели самолетов

Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) призвало операторов Boeing визуально проверять заглушки дверей на еще одной модели - 737-900ER. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со слсылкой на Lenta.ru.

Эксплуатантам этих самолетов рекомендовали в качестве дополнительной меры безопасности удостовериться, что двери средних выходов надежно закреплены. Уточняется, что Boeing 737-900ER имеет такую ​​же конструкцию дверных заглушек, как модель MAX.

Как пишет Telegram-канал AviaNews, лайнеры 737-900ER являются предшественниками 737 MAX 9. При этом они летают уже более 20 лет, и проблем с герметичностью дверей или крупных инцидентов с ними не было.

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