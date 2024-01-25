Пассажиры рейса Баку-Тбилиси Azerbaijan Airlines вылетели в пункт назначения

В связи с улучшением погоды в районе аэропорта в Тбилиси пассажиры рейса Баку-Тбилиси (J2 8223) авиакомпании Azerbaijan Airlines вылетели в пункт назначения в 12:39 по местному времени, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Напомним, что немногим ранее капитан воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Причиной была неблагоприятная погода в районе аэропорта в Тбилиси (сильный туман). Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:28 по местному времени.

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Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-8223 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Причиной стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Тбилиси (сильный туман).

Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:28 по местному времени.

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.

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