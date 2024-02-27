AZAL открыл продажу билетов в Тиват

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о начале продажи билетов на рейсы из Баку в курортный город Черногории - Тиват. Первый рейс по маршруту Баку-Тиват-Баку запланирован на 2 мая, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Полеты по этому маршруту будут выполняться дважды в неделю. В мае рейсы между Баку и Тиватом будут осуществляться раз в неделю по четвергам, а с 10 июня на данном направлении добавится еще одна частота - по понедельникам.

Тиват привлекает путешественников своими живописными пляжами, очаровательной природой и уникальной архитектурой, что делает его идеальным местом для отдыха и путешествий.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!