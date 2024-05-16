Будут открыты 18 стоек сдачи ручной клади и 17 киосков самообслуживания

Будут открыты 18 стоек сдачи клади и 17 киосков самообслуживания.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил начальник Управления по котролю здравоохранения, безопасности, качества и окружающей среды ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Рашад Хагвердиев в ходе панельных обсуждений в рамках конференции GSMA M360 Eurasia 2024.

По его словам, при помощи нового программного обеспечения будет определен наилучший маршрут, что, в свою очередь, сократит выбросы углерода.

Он отметил, что AZAL принимает во внимание вопросы безопасности, удовлетворенности клиентов и оцифровки.

"Будет открыто 18 стоек сдачи клади и 17 киосков самообслуживания, что также приведет к экономии 10 тонн бумаги. А это означает сохранение 175 деревьев в год. Помимо этого, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ежегодно участвует в акциях по посадке деревьев. Мы активно используем современные системы орошения", - добавил он.

Отметим, что конференция при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, генеральным спонсором которой выступает Azercell, проходит в Баку во второй раз.

В рамках мероприятия состоится обмен мнениями о самых актуальных тенденциях цифровой эпохи. В конференции примут участие международные и региональные эксперты, руководители компаний и представители регулирующих органов региона. Они расскажут о важности совместной деятельности всех участников рынка для ускорения цифровой трансформации как региона, так и других стран.

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