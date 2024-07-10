Самолет рейса Баку-Стамбул вернулся в аэропорт вылета

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-075 Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Стамбул, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам (проблема в системе кондиционирования), передает во вторник Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

"Самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 16:04. Пассажиры данного рейса отправятся в Стамбул на другом самолете", - сказали в авиакомпании.

Как отмечается, при возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

"AZAL приносит извинения пассажирам рейса за возникшие неудобства", - сказали в ЗАО Azerbaijan Airlines.

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