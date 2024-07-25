Впервые в мире авиакомпания разрешила женщинам летать отдельно от мужчин

Первая в мире авиакомпания - индийская IndiGo - разрешила пассажиркам выбирать места в салоне отдельно от мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет The Independent.

Уточняется, что с августа 2024 года вступят в силу новые правила перевозчика, цель которых - помочь женщинам чувствовать себя более комфортно во время перелетов. Теперь во время онлайн-регистрации путешественницы смогут видеть пол рядом сидящих пассажиров и при желании выбирать места рядом с другими женщинами - они будут отмечены розовым цветом. При этом мужчинам такая информация будет недоступна: для них будут отображаться, как обычно, только свободные места.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Индии ежедневно выполняет две тысячи внутренних и международных рейсов. Издание отмечает, что идея этого изменения политики пришла после опроса IndiGo, в котором у пассажирок узнали, что сделает их путешествие более комфортным.

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