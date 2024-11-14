Популярный у туристов город ввел ограничительные меры для приезжих

Исторический итальянский город Флоренция предпринимает шаги по сокращению чрезмерного туризма, вводя такие меры, как запрет на использование сейфов для ключей, используемых арендодателями жилья на короткий срок, и громкоговорителей у гидов, на фоне жалоб на то, что наплыв "понаехавших" гостей стал неприемлемым.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, Флоренция, расположенная в Тоскане, славится потрясающим искусством и архитектурой эпохи Возрождения и уже давно пользуется популярностью у путешественников. Но, как и во многих других местах Италии и за ее пределами, в последние годы наблюдается резкий рост числа туристов, что приводит к негативной реакции со стороны жителей.

На этой неделе, когда город готовится принять министров туризма из группы G7, представляющей наиболее развитые экономики мира, власти утвердили план из 10 пунктов по решению проблемы, представленный мэром Сарой Фунаро.

На линии огня находятся сейфы для ключей - сейфы с кодовым замком, которые арендодатели используют для упрощения регистрации гостей, - которые будут доступны только в центре города, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, известном шедеврами Боттичелли, Микеланджело, Джотто и Брунеллески.

В последнее время эти ящики стали объектом вандализма, и разочарованные местные жители заклеили их красными крестиками.

Предполагается ввести ограничения на использование "нетипичных транспортных средств", таких как гольф-кары, которые становятся все более популярными среди гидов для поездок по городу в районах с ограниченным автомобильным движением. Указ также запрещает гидам использовать усилители и громкоговорители.

Эти меры направлены на то, чтобы сделать столицу Тосканы "живым и уникальным городом" как для гостей, так и для местных жителей, говорится в заявлении городского совета.

Городской совет Флоренции заявил, что ограничения вызваны притоком туристов, который стал непосильным для жителей, постоянно проживающих там. В нем говорится, что за первые девять месяцев 2024 года Флоренцию посетили более 7.8 млн человек.

"Город больше не в состоянии поддерживать, не снижая ценности своего наследия и не ставя под угрозу его общую пригодность для жизни, такое массовое присутствие мероприятий и средств исключительно туристического назначения, сосредоточенных всего на пяти квадратных километрах", - говорится в заявлении городского совета.

За последнее время Флоренция пережила множество инцидентов, связанных с плохим поведением туристов, напоминает CNN. Этим летом была снята на видео туристка, имитирующая половой акт со статуей Бахуса. В январе глава музея "Галерея Академии" назвал город "проституткой", ставшей жертвой чрезмерного туризма. "Как только город становится проституткой, ему трудно снова стать девственницей", - сказала Сесилия Холлберг.

Флоренция стала последним из нескольких мест, где были введены ограничения на массовый туризм, подчеркивает CNN. На прошлой неделе археологические раскопки Помпеи объявили, что количество ежедневных посетителей будет ограничено до 20 000 человек и потребуются индивидуальные билеты.

Венеция также объявила, что в 2025 году в период туристической активности снова будет взиматься плата за вход, а в Риме доступ посетителей к фонтану Треви будет ограничен после завершения ремонтных работ в декабре, сообщил CNN мэр Рима.

Министр туризма Италии Даниэла Сантанче, которая будет принимать саммит G7, запланированный на этой неделе, заявила, что вместо сокращения числа туристов страну должны посещать до 50 млн человек в год.

Она предположила, что чрезмерный туризм в Италии является результатом плохого управления.

"Я не могу согласиться с этим словом, однако я понимаю, что у нас есть территории, где проживает слишком много людей", - сказала она на туристическом саммите на прошлой неделе в преддверии саммита G7.

"Но вопрос, который мы должны задать себе, заключается в следующем: не разрушили ли мы торговлю, которая оживляла наши исторические центры и для общин в этих районах? Если бы вместо открытия мини-маркетов мы сохранили наши магазины и поощряли наше превосходство, возможно, у нас было бы меньше туризма по принципу "ешь и беги", который мало что нам дает. Это закон экономики: чтобы помочь бедным, нужно развивать верхушку", - заключила она.