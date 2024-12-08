https://news.day.az/tourism/1713669.html Пассажирский самолет врезался в стаю птиц при посадке - ВИДЕО Пассажирский самолет авиакомпании Air China столкнулся со стаей птиц при посадке в Китае. Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на видео, которое опубликовал Telegram-канал AviaNews. 5 декабря Airbus A320, выполнявший рейс из Чэнду в аэропорт города Сямынь, при приземлении врезался в стаю птиц.
Пассажирский самолет врезался в стаю птиц при посадке - ВИДЕО
Пассажирский самолет авиакомпании Air China столкнулся со стаей птиц при посадке в Китае.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на видео, которое опубликовал Telegram-канал AviaNews.
5 декабря Airbus A320, выполнявший рейс из Чэнду в аэропорт города Сямынь, при приземлении врезался в стаю птиц. Несмотря на столкновение, сам самолет остался цел. После визуального осмотра в аэропорту, который не выявил значительных повреждений, лайнер вылетел обратно в Чэнду спустя несколько часов.
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