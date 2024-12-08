Пассажирский самолет врезался в стаю птиц при посадке

Пассажирский самолет авиакомпании Air China столкнулся со стаей птиц при посадке в Китае.

Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на видео, которое опубликовал Telegram-канал AviaNews.

5 декабря Airbus A320, выполнявший рейс из Чэнду в аэропорт города Сямынь, при приземлении врезался в стаю птиц. Несмотря на столкновение, сам самолет остался цел. После визуального осмотра в аэропорту, который не выявил значительных повреждений, лайнер вылетел обратно в Чэнду спустя несколько часов.