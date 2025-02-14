В Азербайджане демонтируют рекламу отелей с неверными звездными категориями

В рамках сотрудничества Азербайджанского государственного рекламного агентства и Азербайджанского государственного агентства по туризму начинается мониторинг рекламных щитов на предприятиях по размещению в регионах.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве по туризму, соглашение об этом было достигнуто на встрече с участием руководящего состава обеих структур, передает Day.Az.

На начальном этапе мониторинги будут проводиться по более чем 160 предприятиям в городах Гянджа, Гёйгёль, Шеки, Габала, Евлах, Мингячевир и Ханкенди.

В ходе проведенных обсуждений было отмечено, что ряд отелей, расположенных в регионах, осуществляют продажи по завышенным ценам под предлогом более высокой звездной категории, не имея при этом соответствующего сертификата. Также указано, что некоторые средства размещения, не соответствующие требованиям, установленным в законе "О туризме", используют название "отель", нарушая тем самым права потребителей. Как закреплено в законе "О рекламе", реклама должна стимулировать выбор потребителей товара, не вводить их в заблуждение.

По результатам обсуждений принято решение о приостановке показа наружной рекламы гостиниц, некорректно указывающих свою звездную категорию, в регионах в целях предотвращения обмана и дезинформации потребителей, а также обеспечения защиты их прав и законных интересов.

Следует отметить, что для получения разрешения на размещение рекламы на открытых пространствах владельцы гостиниц должны предоставить в рекламное агентство сертификаты на осуществление деятельности в качестве "отелей" и о присвоении звездной категории, полученных в соответствии с законодательством.