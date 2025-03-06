AZAL в связи с праздниками рекомендует заранее приобретать билеты на рейсы в Нахчыван

В преддверии и в дни праздников Новруз и Рамазан традиционно увеличивается спрос на авиаперелеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку. В связи с этим Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам заранее приобретать авиабилеты для удобного планирования своих поездок.

Высокий сезон сопровождается увеличением пассажиропотока, и билеты на популярные направления быстро распродаются. Для выбора оптимального времени вылета и обеспечения комфортного перелета по направлению Нахчыван пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать билеты.

В случае увеличения спроса на данном маршруте AZAL организует дополнительные рейсы, что обеспечит пассажирам больше возможностей для удобных поездок.

Авиабилеты можно приобрести онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании или в кассах AZAL.