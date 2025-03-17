Международный аэропорт Гейдар Алиев в праздничный период будет работать в усиленном режиме

Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан в период с 20 по 31 марта 2025 года будет работать в усиленном режиме, передает Day.Az со ссылкой на аэропорт.

"С учетом значительного увеличения пассажиропотока в праздничные дни, для обеспечения качества и оперативности обслуживания будут приняты дополнительные меры. В частности, для оптимизации рабочих процессов в ключевых службах, таких как регистрация, проверка безопасности и обработка багажа, будет привлечено дополнительное количество сотрудников.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки, прибывать в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета и следить за обновлениями в расписании рейсов через официальные источники авиакомпаний.

Желаем всем пассажирам праздничного настроения и безопасных полетов", - говорится в сообщении.