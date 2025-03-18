Испания меняет туризм: как это отразится на отдыхе?

В Испании начали радикально преобразовать туризм - в одном из туристических центров намерены вести категорическую борьбу со сдачей жилья туристам.

Как передает Day.Az , предположительно, в итоге отдыхать там будет дорого, а туристов станет мало. И вся причина в том, что, как пишет испанская пресса, что один из высших судов Испании поддержал решение Барселоны о постепенном отказе от краткосрочной аренды жилья для отдыха к 2028 году.

"Суд отклонил возражение о том, что данное положение нарушает права частной собственности. Региональное решение, направленное на регулирование сферы размещения туристов, не является изъятием прав собственности", - пишут в прессе.

При этом пока глобальная платформа аренды жилья Airbnb призвала мэра Барселоны Жауме Коллбони пересмотреть эту политику, утверждая, что она несправедливо дает преимущества традиционным отелям, которые для туристов обходятся дороже. Кроме того, Европейская ассоциация домов отдыха подала официальную жалобу в Европейскую комиссию, сославшись на решение правительства региона Каталония разрешить муниципалитетам, таким как Барселона, вводить подобные запреты.

Но власти Барселоны заявили, что не желают менять свою политику. Более того - отельеров там также намерены "прижать". Действующие правила, ограничивающие открытие новых отелей в центральных районах города, останутся в силе. При этом существующим отелям будет разрешено повышать свой рейтинг звезд - и, соответственно, цены.

Что касается домов и квартир под сдачу, то стратегия, реализуемая под руководством мэра Барселоны Жауме Коллбони, предусматривает полную ликвидацию 10 000 лицензированных туристических апартаментов в городе к 2028 году. И, как предполагают в прессе, примеру Барселоны в ближайшем будущем последуют все популярные у туристов места: сначала Канарские и Балеарские острова, а затем прибрежные материковые курорты, которые пока отличаются массовыми протестами против туристов.