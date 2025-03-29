Весенне-летний сезон в аэропортах Азербайджана: новые направления и увеличение рейсов

С 30 марта 2025 года Международный аэропорт Гейдар Алиев и региональные аэропорты Азербайджана перейдут на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 октября. В новом сезоне увеличивается частота рейсов, расширяется маршрутная сеть и предоставляются более удобные варианты стыковочных рейсов для пассажиров.

Широкий выбор направлений из Международного аэропорта Гейдар Алиев

В этом сезоне пассажиры смогут воспользоваться рейсами 35 авиакомпаний более чем по 70 направлениям:

Европа: Берлин, Франкфурт, Париж, Вена, Варшава, Барселона, Милан, Рим, Лондон, Прага, Будапешт

Берлин, Франкфурт, Париж, Вена, Варшава, Барселона, Милан, Рим, Лондон, Прага, Будапешт Ближний Восток : Доха, Тель-Авив, Эр-Рияд, Джидда, Маскат

: Доха, Тель-Авив, Эр-Рияд, Джидда, Маскат Турция : Стамбул, Анкара, Анталья, Измир, Бодрум, Даламан

: Стамбул, Анкара, Анталья, Измир, Бодрум, Даламан Центральная Азия : Алматы, Астана, Актау, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Самарканд

: Алматы, Астана, Актау, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Самарканд Южная Азия : Дели, Мумбаи, Лахор, Исламабад

: Дели, Мумбаи, Лахор, Исламабад ОАЭ : Дубай, Абу-Даби, Шарджа

: Дубай, Абу-Даби, Шарджа Другие направления: Пекин, Урумчи, Минск, Подгорица, Тиват, Шарм-эль-Шейх

Укрепление транзитного узла

Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь ведущим авиационным узлом региона, продолжает обеспечивать более оптимальные стыковки для транзитных пассажиров. Новое расписание рейсов сократило время ожидания, улучшило обслуживание транзитных пассажиров и оптимизировало стыковки рейсов для большего удобства. Это создаст более удобные возможности для пассажиров, путешествующих в третьи страны.

Расширение маршрутной сети в региональных аэропортах

В рамках весенне-летнего расписания полетов увеличивается количество рейсов из региональных аэропортов Азербайджана и добавляются новые направления:

Аэропорт Направление Авиакомпания Частота Дата начала Нахчыван Баку AZAL 8+ раз в день Постоянно Гянджа AZAL 1 раз в неделю 1 апреля Стамбул Turkish Airlines 2 раза в неделю 1 апреля Стамбул Ajet 2 раза в неделю 3 июня Москва Utair 1 раз в неделю 3 апреля Гянджа Стамбул Turkish Airlines 2 раза в неделю 1 апреля Стамбул Ajet 2 раза в неделю 3 июня Стамбул Pegasus 2 раза в неделю 1 апреля Москва Aeroflot 1 раз в неделю 30 марта Москва Utair Ежедневно 30 марта Москва AZAL 3 раза в неделю 31 марта Москва Ural Airlines 3 раза в неделю 3 апреля Санкт-Петербург AZAL 1 раз в неделю 31 мая Ленкорань Москва Utair 1 раз в неделю 5 апреля Габала Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi 3 раза в неделю 19 июня Физули Баку AZAL 2 раза в неделю Постоянно