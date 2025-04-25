Опытный соло-турист дал простые советы по поиску друзей

Если для одних людей сольные путешествия - это шанс наконец побыть наедине со своими мыслями, то для других - это возможность найти новых друзей.

Как передает Day.Az, опытный соло-путешественник, основатель туристической компании Flash Pack Ли Томпсон в разговоре с Daily Mail дал несколько полезных советов, как легко заводить друзей, путешествуя в одиночку. За годы путешествий бывший фотожурналист побывал в более чем 100 странах мира и завел друзей на всю жизнь.

1. Погружайтесь в местную жизнь

"Самое главное - быть открытым и любопытным к новым возможностям по мере их появления и говорить "да" приглашениям, даже если вы немного стесняетесь этого", - говорит Ли.

В частности, по его словам, отличным способом познакомиться с новыми людьми, путешествуя в одиночку, может стать волонтерство (например, преподавание английского языка), особенно в больших городах.

2. Посещайте локальные мероприятия

Ли рекомендует записываться на местные мероприятия, такие как ужины в клубах, вечера открытого микрофона или еженедельные пробежки в парке, когда вы путешествуете в одиночку.

"Немного онлайн-исследований откроет вам целый мир событий, где бы вы ни путешествовали. Все, что вам нужно сделать, это поискать их и выбрать те, которые соответствуют вашим личным интересам и ценностям", - говорит он.

По его словам, это действительно эффективный способ познакомиться с людьми в ненапряженной обстановке, поскольку вы уже погружены в другую деятельность, а потому ваше внимание сосредоточено на чем-то другом, и разговор не кажется вынужденным.

3. Извлекайте максимум пользы из "мертвого" времени

Как отмечает опытный соло-турист, одна из самых больших ошибок, которые совершают путешественники-одиночки, - это залипание в телефоне во время сидения в аэропорту или ночном поезде вместо того, чтобы поговорить с попутчиками.

"Эти окна свободного времени - редкая возможность отложить дела и пообщаться с другими. Осмотрите комнату: кто выглядит дружелюбным, и рискните. Некоторые из моих самых плодотворных дружеских отношений в путешествиях завязались случайно во время, казалось бы, бесконечного путешествия куда-то - с одинаковыми видами и кружкой-другой пива с незнакомцами, чтобы скоротать время", - делится опытом Ли.

4. Присоединяйтесь к групповым турам

"Нахождение вместе в новом месте с людьми примерно одного возраста и на одном жизненном этапе означает, что основы дружбы уже заложены. Добавьте несколько захватывающих занятий, чтобы сломать лед, например, сплав по каньонам в пустыне или наблюдение за звездами в национальном парке, и процесс установления связи станет второй натурой", - отмечает эксперт.

5. Не бойтесь рискнуть

"Начать разговор с незнакомым человеком может показаться ужасно опасным. Но правда в том, что вы просто не можете познакомиться с другими людьми, когда путешествуете в одиночку, если только вы не готовы быть немного смелым. Проявите инициативу, сделайте первый шаг и не принимайте это на свой счет, если другой человек не ответит тем же", - говорит Ли.

Он также рассказал, что однажды решил провести социальный эксперимет, гуляя по Нью-Йорку с табличкой, просящей незнакомцев стать его друзьями. И хотя он получил немало отказов, это также научило его тому, что прямота окупается.

"Даже если вы не ходите с табличкой (как я!), выставляя себя напоказ как одиночного путешественника, вы получите вознаграждение. Рано или поздно вы обязательно встретите своих людей - тех, с кем вы могли бы провести всю ночь, болтая, и при этом чувствовать, что знаете их целую вечность", - добавил путешественник.