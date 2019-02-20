Парень «красиво» ушел от полицейской погони, подрезав поезд - ВИДЕО
20 февраля 2019 14:41 198
Австралиец Глен Смит скрылся от полицейских, гнавшихся за ним, проехав железнодорожный переезд за 2 секунды до поезда, сообщает портал Klipland.
Инцидент произошел в городе Мэддингтон в Австралии. Очевидец снял на видео, как водитель автомобиля с прицепом без колес совершил "невероятный побег", проскочив прямо перед поездом, что удается немногим. В большинстве случаев подобные "трюки" заканчиваются трагически, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Полицейским ничего не оставалось, как ждать, пока проедет поезд, и только потом продолжить погоню. Правоохранители рассчитывают на помощь местных жителей в поимке лихача.
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