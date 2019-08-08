Отправляясь в кругосветное путешествие на белоснежном круизном лайнере Freedom of the Seas ("Свобода морей"), наверное, нет ничего более нелепого, чем опоздать на посадку. Но гораздо хуже, если над вами ещё и посмеялись несколько тысяч человек, которые успели на борт. Такая история и произошла в порту острова Сен-Мартен в Карибском море, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как сообщили журналисты Daily Mail, на пристани порта в этот момент находились два лайнера. Собственно отплывающий Freedom of the Seas и второе судно, название которого не уточняется. В роли третьего действующего лица в этом видео оказалась пара туристов, которые, очевидно, опоздали. И всё бы ничего, но один из членов команды "Свободы", стоя на верхней палубе, машет им вслед огромной рукой, на которой написано издевательское "пока".

Неизвестно, была ли акция моряка направлена конкретно в адрес опоздавших или это такая негласная традиция - махать "рукой" во время отправления, но его жест заметили пассажиры стоявшего напротив судна, которые сразу соотнесли два этих события и начали смеяться над оставшимися на берегу, и те их услышали.

Сообщается, что представители компании Royal Caribbean, владеющей лайнером Freedom of the Seas, пока не дали комментариев относительно случившегося, но, судя по реакции самих опоздавших, подавать иск в суд на члена команды они не намерены.

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