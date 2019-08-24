Найден автор письма в бутылке из 1969 года, которое недавно было обнаружено жителем Аляски.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, недавно Тайлер Иванофф из Аляски нашел на побережье города Шишмарев бутылку с письмом, датированным 1969 годом. На русский язык текст перевели его подписчики на Facebook.

"Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства. Флот ВРХФ (Востокрыбхолодфлот) из п/б "Сулак". Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток - 43 ВРХФ из п/б "Сулак" всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", - говорилось в послании.

По тексту письма стало ясно, что отправитель служил на плавбазе "Сулак" в японском городе Иокогама. Судно было списано в 1992 году.

Журналисты агентства Reuters нашли автора письма в Севастополе. Оказалось, что 86-летний Анатолий Боцаненко написал со своими товарищами это письмо еще полвека назад.

"Люди тогда говорили... что настанет время, когда о нас забудут, - вспоминает он, держа в руках старую фотографию команды. - И никто даже не узнает, что это судно и его экипаж когда-либо существовали. Но если мы бросим бутылку...", - рассказал бывший моряк.

Боцаненко рассказал, что бутылка была от шампанского, и моряки никогда не думали, что послание доплывет до Аляски.

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