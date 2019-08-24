Мохнатый обитатель китайского питомника был запечатлён во время тренировочного процесса с использованием бамбуковой трости, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Умение бамбукового медведя управляться с палкой, словно знаменитый мультгерой, поразило китайских интернет-пользователей.

Гигантские панды славятся своей медлительностью, но главный герой видеоролика наоборот продемонстрировал изрядную подвижность и мастерство специалиста по восточным единоборствам.

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