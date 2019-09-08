Говорят, что женщины существа непостоянные. Как та рыба, ищут, где глубже. И на этой глубине каждая дама хочет найти того самого единственного и на всю жизнь.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Кто-то встречает свою любовь с первого взгляда. А кому-то понадобится не один раз обжечься, прежде, чем улыбнётся счастье. Но практически у каждой женщины, в каком бы статусе она ни была, всегда есть в сердце мужчина, который уже был в её жизни однажды. И тогда с ним ничего не получилось. Тем не менее, мысли постоянно отправляют женщину обратно к нему.

Астрологи подсказали, к мужчинам каких зодиакальных созвездий всегда хочется возвращаться представительницам прекрасной половины человечества.

Раки могут производить неизгладимое впечатление на женщин, даже не прилагая к этому особых усилий. Вот именно естественность Раков и притягивает к ним дам. Причём дам, прямо противоположных своим избранникам. Хорошую девушку тянет к неисправимому хулигану, плохую девчонку манит к правильному парню.

Конечно, сохранить такой союз надолго удаётся нечасто. Но даже после расставания женщины долгие годы сохраняют внутри себя память об этом человеке и о своём лучшем периоде в жизни.

Львы - настоящие принцы, если не сказать, короли. Красивы, умны, щедры. Для своей любимой не жалеют ничего. Правда, когда романтические отношения перерастают в семейные, нередко оказывается, что "принцы" к новым условиям не готовы. Им бы ещё погулять, повеселиться, в общем, пожить с шиком.

Многие женщины, несмотря на чувства к таким мужчинам, уходят, чтобы попробовать начать другую жизнь. Жизнь, где нет места каждодневному веселью, зато есть уверенность в завтрашнем дне. Однако даже хорошо устроившись в жизни, женщины с затаённой тоской вспоминают своих сумасшедших Львов.

Мужчины-Девы - прагматики по жизни, которые стараются всё и всегда заранее планировать. Некоторым женщинам становится скучно в таких условиях, и они начинают искать какую-то отдушину. И бывает, находят, и... машут возлюбленному ручкой.

Однако далеко не все счастливо устраиваются в жизни. И когда новый муж оказался не тем, каким представлялся изначально, в семье нелады, а проблемы приходится постоянно решать самой, женщина начинает вспоминать свою предыдущую любовь.

Вот уж за кем она была, как за каменной стеной, так это за Девой. Мысли всё чаще и чаще возвращают даму в прошлое, и она пытается понять - возможно ли возвращение туда?

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