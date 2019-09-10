Китайские астрономы, работающие на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески (FRB, от англ. Fast Radio Bursts) - загадочные сигналы, исходящие из источника, находящегося, предположительно, на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны", - цитирует агентство заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой, известный как телескоп FAST, расположен в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.

Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы.

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