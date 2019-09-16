ЦРУ погружалось в океанские глубины, чтобы добраться до затонувшей вражеской подводной лодки, высаживалось на дрейфующую, выведенную из строя советскую арктическую станцию, а также тратило невероятные суммы денег на вооружение афганских боевиков и украинских националистов.

Операция "COLDFEET"

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, в мае 1961 года американский разведывательный самолет обнаружил в Арктике заброшенную советскую станцию на дрейфующей льдине. Было похоже, что русские очень торопились покинуть ее, опасаясь, что скоро льдина развалится на несколько частей.

ЦРУ стало понятно, что у них есть прекрасная возможность получить доступ к советским военным секретам, и они надеялись, что на станции они смогут добыть ценную информацию о советских системах акустического наблюдения, которые используются для отслеживания американских подводных лодок под арктическим льдом.

Добраться до станции на ледоколе или вертолете оказалось невозможно, поэтому два агента были сброшены на парашютах с бомбардировщика В-17 на льдину, а следом за ними спустили на парашютах восемь ящиков с оборудованием.

За три дня пребывания на станции американцы собрали более 80 документов и сделали сотни фотографий советского оборудования. Когда дело было сделано, агентов с драгоценными разведданными снял с льдины все тот же B-17 с помощью системы воздушной эвакуации Skyhook.

Проект "Азориан"

В марте 1968 года по неизвестным причинам советская подводная лодка К-129 затонула в Тихом океане, приблизительно в 1000 километрах от Гавайских островов. СССР, как это часто случалось, пытался замолчать трагедию и официально не объявил о потере судна. Таким образом, подводная лодка фактически стала "бесхозной" и любая страна могла претендовать на нее. Конечно, американцы не могли упустить такую возможность.

США замаскировали операцию по подъему подлодки под геологоразведочные работы на морском дне и специально построили для этого судно "Гломар Эксплорер". Задача была совсем непростой, потому что К-129 затонул на огромной глубине 5000 метров.

Во время подъема корпус подлодки разломился, и американцы смогли поднять только носовую часть. Детали операции засекречены, но предполагается, что агенты ЦРУ получили в руки две торпеды с ядерными боеголовками, а баллистические ракеты, важные документы и оборудование остались на дне.

Как позже утверждали американцы, они похоронили тела шести советских моряков, которые были найдены в поднятой секции подводной лодки, с должными почестями.

Проект "Dark Gene"

В 1960-1970 годах, когда США и Иран были еще друзьями и союзниками, ЦРУ и Императорские ВВС Ирана проводили совместные операции по воздушной разведке в южных регионах СССР, известные как проект "Dark Gene".

Американские и иранские летчики на иранских истребителях регулярно пересекали советскую границу, чтобы найти лазейки в системе ПВО и проверить, насколько эффективно советские перехватчики реагировали на нарушителей границы.

23 ноября 1973 года сверхзвуковой самолет МиГ-21СМ, пилотируемый Геннадием Елисеевым, был направлен на перехват иранского истребителя Phantom II, нарушившего советскую границу над Муганской равниной. После того как выпущенные ракеты не попали в цель, Елисеев протаранил хвост вражеского истребителя крылом собственного самолета. Пилотам иранского самолета удалось катапультироваться, и на земле их захватили в плен. Что касается Елисеева, то его МиГ столкнулся с горой, летчик погиб мгновенно.

Четыре иранских самолета были сбиты советскими воздушными силами, когда проект "Dark Gene" был в полном разгаре. После иранской революции 1979 года проект был немедленно свернут.

Операция "Циклон"

В течение всего периода советской интервенции в Афганистане (1979-1989 гг.) ЦРУ проводило одну из самых дорогостоящих операций, которая обходилась в несколько сотен миллионов долларов в год. Целью операции "Циклон" было обеспечение моджахедов всем необходимым оружием и боеприпасами для борьбы с Советами.

Чтобы не быть непосредственно вовлеченным в конфликт, ЦРУ сотрудничало с пакистанской Межведомственной разведкой (МВР), которая использовала американские деньги и оружие для организации финансирования, вооружения и подготовки афганских оппозиционных военных подразделений.

Особенно примечательным эпизодом операции стала поставка ручных зенитных ракет "Стингер" моджахедам в 1986 году. Это привело к большим потерям в советских ВВС, которые на протяжении многих лет представляли серьезную угрозу для афганских джихадистов.

С уходом советской армии из Афганистана операция "Циклон" была свернута.

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