Азербайджанская команда "Как по маслу" вышла в финал Израильской Лиги Смеха, который прошел в городе Ашдод. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend капитан команды Джавид Шахбазбеков.

В финал вышли: "Я так и знала" (Хайфа) и Глеб Тимошенко, "Сборная разных городов" (Израиль) и Александр Степаненко, "Как по маслу" (Баку) и Марина Островский, "Изюмовы" (Украина) и Сергей Сивохо.

"Ашдод расположен на побережье Средиземного моря, в 30 км к югу от Тель-Авива. Это очень красивый и уютный город и стал для нас удачным. Выход в финал - большой успех для развития азербайджанского юмора, дружбы между молодёжью разных стран. Команда "Как по маслу" является единственным коллективом Азербайджана на телепространстве Украины. Выступления команды на канале 1+1 в прайм-тайм на самом рейтинговом шоу Лига Смеха имело ошеломляющей эффект. Саму игру с участием команды посмотрело 3 млн. человек на YouTube, больше 5 тысяч репостов на различных страницах, свыше 1 тысячи публикаций в СМИ. Мы надеемся в ближайшие годы показать максимальный результат и будем готовиться к финалу, который пройдет 22 ноября. Надеемся привезти награды в этом году", - отметил Джавид Шахбазбеков, и пригласил на праздничный вечер в Баку.

17-18 октября в 19:30 при главном спонсорстве Final и поддержке Главного управления культуры города Баку, 10 команд и 5 тренеров будут бороться за четыре места в полуфинале, который пройдёт в Государственном театре юного зрителя.

"Приходите на Лигу смеха и все будет "Как по маслу"! Азербайджанская Лига Смеха - образец здорового веселого юмора!", - добавил Джавид Шахбазбеков.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az

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