https://news.day.az/unusual/1167880.html 4 редких фото спящего жирафа.
4 редких фото спящего жирафа.
Старейший вопрос человечества раскрыт - жирафы спят не стоя, а лёжа, положив голову на свою маленькую жопку.
Фотографий спящих жирафов очень мало, потому что не удавалось поймать момент - они спят всего от 10 минут до 2-х часов в день. Причем не одним разом, а всего по несколько минут. Прямо как Леонардо да Винчи. Это позволяет жирафами всё успевать - писать диплом, работать, делать арт-проект и читать много книг. Шутка - это помогает им просто дольше стоять и пялиться на деревья.
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