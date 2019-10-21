Старейший вопрос человечества раскрыт - жирафы спят не стоя, а лёжа, положив голову на свою маленькую жопку.

Фотографий спящих жирафов очень мало, потому что не удавалось поймать момент - они спят всего от 10 минут до 2-х часов в день. Причем не одним разом, а всего по несколько минут. Прямо как Леонардо да Винчи. Это позволяет жирафами всё успевать - писать диплом, работать, делать арт-проект и читать много книг. Шутка - это помогает им просто дольше стоять и пялиться на деревья.

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