https://news.day.az/unusual/1168509.html Изумительные снимки лавандовых полей во Франции
Изумительные снимки лавандовых полей во Франции
Фотограф Aurélien Billois, который провёл три дня в лавандовых полях в коммуне Валансоль в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег во Франции, делится своими изумительными снимками, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.
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