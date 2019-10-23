Фотограф Aurélien Billois, который провёл три дня в лавандовых полях в коммуне Валансоль в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег во Франции, делится своими изумительными снимками, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

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