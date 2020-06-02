Абрамович приобрел за $65 млн долларов самую дорогую виллу Израиля

Предприниматель Роман Абрамович приобрел за $65 млн самую дорогую виллу в Израиле, расположенную в городе Герцлия-Питуах в 15 км к северу от Тель-Авива, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание напоминает, что дом общей площадью 2 тыс. кв. метров на участке в 0,9 га в Герцлии-Питуах предприниматель арендовал в начале 2019 года и тогда же подписал опцион на приобретение этого объекта недвижимости. Сделка заключена с миллиардером Аланом Говардом, который в 2006 году приобрел два участка в Герцлии-Питуах за $21 млн, объединил их, после чего построил дом.

Globes отмечает, что это не первый крупный объект недвижимости в Израиле, который приобрел Абрамович, получивший гражданство страны в мае 2018 года. В 2015 году бизнесмен купил за $25 млн в историческом районе Неве-Цедек в южной части Тель-Авива отель-бутик "Варсано" и прилегающий участок в 1,5 тыс. кв. метров. По данным газеты Calcalist, миллиардер намерен построить там городскую виллу.