Астрономы нашли самую близкую к Земле черную дыру

Сегодня стало известно, что ближайшая к Земле черная дыра расположена не так далеко, как предполагалось ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, она находится на расстоянии всего полторы тысячи световых лет, что, по галактическим меркам, совсем немного.

Обнаружили дыру ученые из Университета штата Огайо. Они даже дали ей имя - "Единорог". Масса черной дыры в три раза больше массы Солнца, она вращается вокруг другой звезды - красного гиганта, который под воздействием гравитации меняет свою форму.

Самый вероятный дальнейший сценарий: Единорог просто поглотит эту звезду.