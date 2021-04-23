https://news.day.az/unusual/1336604.html Астрономы нашли самую близкую к Земле черную дыру - ВИДЕО
Астрономы нашли самую близкую к Земле черную дыру - ВИДЕО
Сегодня стало известно, что ближайшая к Земле черная дыра расположена не так далеко, как предполагалось ранее.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, она находится на расстоянии всего полторы тысячи световых лет, что, по галактическим меркам, совсем немного.
Обнаружили дыру ученые из Университета штата Огайо. Они даже дали ей имя - "Единорог". Масса черной дыры в три раза больше массы Солнца, она вращается вокруг другой звезды - красного гиганта, который под воздействием гравитации меняет свою форму.
Самый вероятный дальнейший сценарий: Единорог просто поглотит эту звезду.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре