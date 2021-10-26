Обнаружена самая молодая планета массивнее Юпитера

Астрономы Гавайского университета в Маноа обнаружили одну из самых молодых планет, вращающуюся вокруг далекой звезды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экзопланету 2M0437b впервые обнаружили в 2018 году с помощью телескопа Subaru, расположенного на щитовом вулкане Мауна-Кеа. Астрономы три года следили за ее движением и подтвердили, что она действительно вращается вокруг звезды, а не является более отдаленным космическим объектом. 2M0437b в несколько раз массивнее Юпитера и сформировалась вместе с родительской звездой несколько миллионов лет назад. Планета до сих пор содержит тепло, которое выделилось во время ее образования.

Система с планетой располагается в так называемом Облаке Тельца (460-470 световых лет от Земли), которое является местом активного звездообразования. Планета вращается вокруг звезды на расстоянии, которое в сто раз больше дистанции между Солнцем и Землей.

По словам ученых, наблюдения с помощью космических телескопов, таких как "Хаббл" НАСА и космический телескоп Джеймса Уэбба, который скоро будет запущен, могут идентифицировать газы в атмосфере 2M0437b и выявить, существует ли вокруг планеты лунообразующий диск.