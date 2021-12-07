Инфекционист рассказал, чем заменить маску на корпоративе

Врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал использовать увлажняющие или интраназальные капли, если не хочется надевать на новогодний корпоратив маску, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус", - сказал Тимаков.

Специалист добавил, что важно не допустить пересыхания слизистой носа - капли нужно использовать и перед корпоративом, и по возвращении домой. Перед вторым применением он порекомендовал промыть нос солевым раствором.

"Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу, и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой", - резюмировал эксперт.