Каковы риски взаимного заражения COVID-19 животного и человека?

Ветеринар Ангелина Сиротина заявила, что не стоит опасаться эпидемии коронавируса из-за передачи коронавируса от животного человеку и наоборот, сообщает радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она подчеркнула, что у каждого вида существ есть свой коронавирус. У людей он характеризуется поражениями респираторного тракта, а у животных - желудочно-кишечного тракта.

"Это совершенно несвязанные вирусы, просто они имеют одинаковое название и входят в одну группу", - отметила специалист.

По словам эксперта, перекрестное заражение коронавирусом между животными и людьми исключено и опасаться каких-то эпидемий не стоит.