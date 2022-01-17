https://news.day.az/unusual/1427597.html Каковы риски взаимного заражения COVID-19 животного и человека?
Каковы риски взаимного заражения COVID-19 животного и человека?
Ветеринар Ангелина Сиротина заявила, что не стоит опасаться эпидемии коронавируса из-за передачи коронавируса от животного человеку и наоборот, сообщает радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Она подчеркнула, что у каждого вида существ есть свой коронавирус. У людей он характеризуется поражениями респираторного тракта, а у животных - желудочно-кишечного тракта.
"Это совершенно несвязанные вирусы, просто они имеют одинаковое название и входят в одну группу", - отметила специалист.
По словам эксперта, перекрестное заражение коронавирусом между животными и людьми исключено и опасаться каких-то эпидемий не стоит.
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