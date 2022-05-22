Названы продукты, ускоряющие похудение

Янтарная кислота, которой богата квашеная капуста, ускоряет обмен веществ и выступает в роли природного энергостимулятора, который способствует избавлению от лишних килограммов, сообщила изданию Lenta.ru врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

Людям, соблюдающим диету, лучше отказаться от излишне сладких и калорийных фруктов или овощей. Лучше исключить из рациона бананы и виноград, поскольку в них много сахара. Желающим сбросить лишний вес необходимо чаще есть капусту, особенно квашеную.

"Там есть тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жиры. Плюс в квашенной капусте много янтарной кислоты, а янтарная кислота участвует в цикле Кребса, то есть она ускоряет метаболизм", - отметила диетолог.

Врач также порекомендовала есть чернику, голубику и клюкву, в ягодах содержится большое количество полифенолов, они улучшают кровообращение и обменные процессы.