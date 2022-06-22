Самые северные ледники на Земле тают с рекордной скоростью

Небольшие ледники Гренландии тают с огромной скоростью, и этот процесс ускоряется, особенно в арктических регионах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Хайтек", авторы новой работы точно изучили, сколько массы потеряли эти ледники, которые не связаны с ледяным щитом, за последние десятилетия.

В Арктике температура повышается быстрее, чем в остальных местах. Это приводит к тому, что самые северные ледники Гренландии тают с рекордной скоростью.

Команда сосредоточилась на небольших ледниках, которые не имеют отношения к Гренландскому ледниковому щиту. Эти периферийные ледники составляют всего 4 процента от всех покрытых льдом территорий Гренландии. Но на их долю приходится до 11 процентов общей потери льда. Это значит, что они вносят основной вклад в глобальное повышение уровня моря.

Ученые выяснили, что за последние два десятилетия таяние периферийных ледников резко возросло. В среднем с октября 2018 по декабрь 2021 года таяло 42,3 гигатонны льда в год. Для сравнения, с февраля 2003 по октябрь 2009 года таяло по 27,2 гигатонны в год.

Сейчас изолированные ледники не являются частью Гренландского ледяного покрова, но важно учитывать их при изучении процесса таяния Арктики.