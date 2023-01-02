Сны помогают предугадывать будущее

Профессор Манчестерского университета в Великобритании Сью Ллевеллин в своей статье для портала Aeon рассказала, почему человек может видеть вещие сны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, явление вещих снов обуславливается работой мозга во время фазы быстрого сна. У человека в этот период задействована префронтальная кора, которая отвечает за логику и планирование.

Она во время сна пытается выстроить логические и событийные цепочки, чтобы спрогнозировать будущее. Например, на основании полученных днем данных, мозг во сне прорабатывает, что будет делать человек во время экстренной ситуации. Иногда эти ситуации возникают в реальности, и человек ведет себя именно так, как ранее продумал мозг. Поэтому сон кажется вещим.

Ллевеллин также объяснила, что обстановка, которую мы видим в вещих снах, только кажется незнакомой.

"На самом деле в наших снах мы видим знакомых людей, события, места, однако из-за работы префронтальной коры мы почти никогда их не воспринимаем их именно так. В результате знакомое для нас становится незнакомым", - уточнила она.