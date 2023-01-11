Показан проект гигантского города будущего на воде

Аргентинская архитектурная студия Focaccia Prieto показала изображения гигантского города будущего на воде, созданные при помощи нейросети Midjourney. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По задумке архитекторов, люди будут жить на плавучих "кольцах", на которых будет размещено все необходимое для жизни. Каждое такое кольцо сможет вместить в себя до 4 тыс. жителей. На них будут возведены как жилые дома, так и производственные здания, а также зоны для отдыха и развлечений. Для строительства города, который получил название Полимерполис, планируется использовать пластиковые отходы из Большого тихоокеанского мусорного пятна.

Электроэнергия для города будущего будет вырабатываться при помощи приливов, а особая система фильтрации воды поможет сохранить океан и его экосистему. Пока неизвестно, сколько времени и финансовых вложений может понадобиться на создание Полимерполиса.