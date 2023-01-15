Что ждет мировую космонавтику в 2023 году?

В наступившем 2023 году в мировой космонавтике должны произойти события, реализация которых неоднократно откладывалась. Среди них, в частности, старты новых тяжелых ракет космического назначения и пилотируемый полет корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), а также запуск российской и индийской лунных миссий.

Как передает Day.Az, об основных событиях в космонавтике, которые стоит ожидать в текущем году, рассказывает "Лента.ру".

Новые тяжелые ракеты

В первом квартале первый полет должна совершить ракета Vulcan Centaur, разрабатываемая альянсом United Launch Alliance (ULA), созданным компаниями Lockheed Martin и Boeing. Носитель призван заменить американскую тяжелую ракету Atlas 5, первая ступень которой получает российский двигатель РД-180. В ULA утверждают, что пара однокамерных силовых агрегатов BE-4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan Centaur, в совокупности позволит развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. Кроме того, в отличие от российского двигателя, работающего на керосине, американский использует метан.

Кроме Vulcan Centaur в первом квартале впервые должна стартовать японская ракета H3. Ожидается, что это может произойти уже 12 февраля. Согласно открытым данным, на солнечно-синхронную орбиту H3 в минимальной конфигурации будет способна доставить до четырех тонн, в максимальной - до 6,5 тонны. Носитель, разрабатываемый корпорацией Mitsubishi Heavy Industries, заменит среднюю ракету H-IIA.

В своей максимальной конфигурации H3 станет, по всей видимости, первым японским тяжелым носителем, а сама Япония окажется пятой страной в мире после России, США, Франции и Китая, которая будет располагать ракетами подобной грузоподъемности

В четвертом квартале ожидаются первые пуски еще двух новых тяжелых ракет - американского New Glenn и европейского Ariane 6. Носитель New Glenn, как и Vulcan Centaur, использует двигатель BE-4, но отличается большей грузоподъемностью и многоразовой первой ступенью. На геопереходную орбиту ракета, разрабатываемая компанией Blue Origin, сможет доставлять до 13 тонн полезной нагрузки. Другая ракета - европейский Ariane 6 - в своей минимальной конфигурации (A62) должна заменить российский носитель "Союз-СТ", пуски которого с космодрома Куру (Французская Гвиана) были прекращены в 2022 году.

Пилотируемая космонавтика

На апрель 2023 года запланирован первый полет корабля Starliner с экипажем к МКС. Ожидается, что на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс. В космосе Starliner пробудет шесть суток. В случае успеха этой миссии корабль получит сертификацию НАСА для пилотируемых полетов на околоземную орбиту. После этого, уже в 2024 году, должен состояться первый регулярный рейс корабля на МКС.

В наступившем году впервые должен полететь американский грузовой корабль Dream Chaser компании Sierra Nevada, способный доставлять на МКС до пяти тонн грузов, а возвращать на Землю - до 1,75 тонны. Испытательный запуск корабля планируется осуществить летом на Vulcan Centaur, что должно стать вторым стартом этой ракеты.

В случае успеха в этом же году к МКС могут состояться одна или две регулярные миссии Dream Chaser

Стоит заметить, что в настоящее время американское космическое агентство располагает двумя кораблями (одноразовым Northrop Grumman Cygnus и многоразовым SpaceX Dragon), предназначенными для доставки грузов на МКС. Кроме них у западных стран имеется японский одноразовый грузовик H-II Transfer Vehicle (HTV). "Роскосмос", в свою очередь, обладает только одним грузовым космическим кораблем - одноразовым "Прогресс МС".

Космический интернет

В феврале 2023 года должно завершиться развертывание спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет OneWeb. Ожидается, что к этому времени на низкой околоземной орбите будут находиться 648 космических аппаратов, что формально станет достижением изначально заявленных британским оператором целей. После этого запуски новых спутников OneWeb будут осуществляться, но уже с целью расширения численности и функциональных возможностей группировки, а также ее обновления.

Изначально космические аппараты для британского оператора запускались исключительно на ракетах "Роскосмоса", однако в 2022 году OneWeb отказался от сотрудничества с российской стороной в пользу SpaceX и NewSpace India (коммерческим подразделением Индийской организации космических исследований). В перспективе OneWeb не исключает запуск космических аппаратов на носителях Ariane 6.

В отличие от OneWeb, развертывание другой спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет, американского Kuiper компании Amazon, в 2023 году только начнется. Первые два прототипа спутников Kuiper - KuiperSat-1 и KuiperSat-2 - должны быть выведены в ходе первого запуска ракеты Vulcan Centaur, которую так же, как и New Glenn, Atlas 5 и Ariane 6, в дальнейшем планируется активно использовать для выведения космических аппаратов этой группировки.

Времени для этого у Amazon осталось не так много, поскольку, согласно взятым на себя перед Федеральной комиссией по связи США обязательствам, компания Джеффри Безоса к июлю 2026 года должна вывести на низкую околоземную орбиту около 1600 спутников Kuiper.

Луна

В 2023 году можно ожидать запуски лунных миссий "Луна-25" (Россия) и Chandrayaan-3 (Индия), старты которых неоднократно переносились. Так, намеченный на 2022 год старт российской автоматической межпланетной станции (АМС) был перенесен, в частности, из-за необходимости проведения дополнительных испытаний доплеровского измерителя скорости и дальности ДИСД-ЛР, необходимого для мягкой посадки космического аппарата.

Запуск станции может состояться в июле-августе. Спускаемый аппарат АМС должен совершить посадку в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны, который, как считается, богат залежами водяного льда. На месте аппарат исследует свойства и состав полярного грунта, измерит его механические характеристики.

Кроме "Луны-25" в 2023 году на Луне может высадиться и индийская миссия Chandrayaan-3, включающая посадочный модуль и ровер.

В случае успеха Россия и Индия, вместе или кто-то один из них, войдут в перечень стран, которым удалось совершить мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли. В настоящее время в их число входят СССР, США и Китай

Еще в 2023 году предпринять попытку мягкой посадки на Луну попробует, в частности, американская компания Astrobotic Technology, чей зонд Peregrine Mission One должен прилуниться на северо-восточной стороне Луны. К Луне аппарат отправится в ходе первого пуска ракеты Vulcan Centaur.

Starship

Нельзя исключать и того, что в 2023 году свой первый орбитальный полет совершит полностью многоразовая транспортная система Starship компании SpaceX.

Ожидается, что старт произойдет с космодрома, расположенного в деревне Бока-Чика (штат Техас), после чего примерно на высоте 30 километров от Starship отделится ее первая ступень (Super Heavy), которая совершит мягкую посадку в Мексиканском заливе в 30 километрах от побережья.

Вторая ступень Starship (иначе - одноименный космический корабль) завершит полет, совершив мягкую посадку в Тихом океане в 100 километрах от северо-западного побережья острова Кауаи (Гавайский архипелаг).

Весь полет Starship должен занять около полутора часов. По планам главы SpaceX Илона Маска, после готовности транспортная система будет использоваться не только для полетов к Луне, но и для выведения спутников Starlink.

Научные миссии

В апреле состоится последний старт европейской тяжелой ракеты Arian 5, в ходе которого будет запущена миссия Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). АМС, созданная для Европейского космического агентства (ЕКА) компанией Airbus Defence and Space, проведет крупномасштабное исследование подледных океанов трех спутников Юпитера, прежде всего Европы, Ганимеда и Каллисто.

Ее главная задача - обнаружение в недрах юпитерианских лун признаков подходящих условий для жизни. Миссия, стоимость которой оценивается в миллиард долларов, прибудет на орбиту вокруг Юпитера в 2031 году, а завершит свою работу в 2035-м, разбившись о поверхность Ганимеда - крупнейшего естественного спутника планеты в Солнечной системе.

Другой интересный космический аппарат, запуск которого намечен на октябрь 2023 года, - миссия Psyche, в рамках которой НАСА планирует изучить металлический астероид 16 Психея, структура которого, по некоторым данным, напоминает ядро планеты вроде Марса. На орбиту вокруг астероида, диаметр которого превышает 250 километров, АМС должна выйти в 2029 году.

Ожидается, что рядом с 16 Психея станция будет находиться около 21 месяца. За это время планируется изучить магнитное и гравитационное поля объекта, а также исследовать его химический состав и особенности строения.