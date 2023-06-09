10 жилых скандинавских домов, доказывающих, что в жизни всегда есть место для сказки

Скандинавы очень, очень серьезно относятся к озеленению крыш своих домов. Если у них есть возможность, они обязательно сделают так, чтобы над ними росло дерево, передает Day.Az со ссылкой на Lifter.com.ua.

У них даже есть конкурс, на котором они каждый год решают, чей "зеленый проект" оказался красивее всех других.

Но интереснее всего то, что это все не просто так, для души. Местные селяне давно знают, что мох на крыше защищает дом от ливней и позволяет экономить на отоплении зимой. Так что выгоды есть и эстетические, и экологические, и финансовые.

Кстати, такая крыша снижает затраты на кондиционирование помещения летом, поскольку обеспечивает внутреннему пространству дома необходимую изоляцию.

Есть только одна проблема: такие крыши недолговечны. Но что поделать: у скандинавов свои причуды.

Hofskirkja, Исландия.

Национальный парк Ватнаекуль, Исландия.

Renndølsetra, Норвегия.

Thjorsardalur, Исландия.

Скэлхот, Исландия.

Норвегия.

Деревня Сассун, Стреймой, Фарерские острова.

Торшавн, Фарерские острова.

Церковь в селении Фуннингур, Фарерские острова.

Микладалур, Фарерские острова.