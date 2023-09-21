Везение нужно всегда и всем, но в наше - непростое - время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды - да и сама судьба - находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимает нас на вершину успеха, то опускают вниз - к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 21 сентября?

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, мощным потоком космической энергии, который снизойдет в этот день на всех без исключения, необходимо распорядиться грамотно и экономно. Необходимо выбрать цели первостепенной важности и направить свои силы именно на них, отложив на потом те дела, которые могут потерпеть. В это время также особенно нежелательно лгать, даже если речь идет о так называемой лжи во спасение - обнадежить с помощью обмана все равно никого не удастся, а трещину в отношениях можно получить вполне. Вообще, желательно следовать совету - категорическому императиву - Канта и относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы они относились к нам.

Стрелец

Стрельцы будут на редкость убедительны в общении, поэтому смогут склонить на свою сторону любых - даже самых несговорчивых - оппонентов. Тем представителям знака, на повестке дня которых стоят переговоры - независимо от их характера, делового или личного - стоит назначить их именно на этот день, поскольку они окажутся максимально успешными. Главное, учитывая собственные интересы, понимать, что любые договоренности подразумевают уступки - разумеется, в пределах разумного.